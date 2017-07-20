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В МИД рассказали, как украинцы используют "безвиз" для работы в ЕС
Кирилич отметил, что "украинцы изобретательны" и применяют некоторые коррективы в национальных законодательствах ряда стран ЕС
В Министерстве иностранных дел Украины напоминают, что безвизовый режим для украинцев не предоставляет разрешения на трудоустройство в странах Европейского Союза, поскольку этот вопрос регулируется национальным законодательством отдельных стран.
"Безвиз" не предоставляет право на работу для граждан Украины в странах Европейского Союза и это является нормой", – сказал представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в рамках круглого стола на тему: "Берут ли украинцы Европу штурмом? Итоги безвизового режима с ЕС после первого месяца действия" в четверг в Киеве.
При этом он отметил, что "украинцы изобретательны", поскольку, не нарушая нормы безвизового посещения Евросоюза, а это не более 90 дней пребывания в течение 180 календарных дней, они также применяют некоторые коррективы в национальных законодательствах ряда стран ЕС.
По его словам, от 15 июня "Венгерский вестник" опубликовал норму, по которой граждане третьих стран, в частности, Украины и Сербии, имеют право работать в Венгрии без получения специального разрешения.
"Значит, гражданин Украины, который въехал в соответствующую страну, в Венгрию или другую, он не руководствуется правом "безвиза", он руководствуется правом пребывания, а находясь – ищет эти удобные для себя возможности, чтобы работать в пределах этого периода, который определен", – разъяснил Кирилич.
Как сообщалось, 22 июня Сейм Польши принял новый законопроект о популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, который вносит изменения в закон о временном труде иностранцев.
Согласно изменениям в закон, кроме разрешений на работу, которые выдает воевода на период до трех лет, введено разрешение на сезонную работу, которые будет выдавать староста (на период восьми месяцев в течение календарного года).
Также законодательными изменениями предусмотрено, в частности, введение оплаты (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении нанять на работу иностранца.
Предлагаемые в законе решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше. Речь идет о гражданах Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда.
Как сообщалось, согласно данным опроса, проведенного порталом rabota.ua, 41% украинцев участников готовы насовсем уехать из страны ради новой работы за границей, 38% – хотели бы получить зарубежный опыт работы и вернуться. 16% уверены в том, что могут реализоваться как профессионалы в родной стране.
При этом возможности безвиза для знакомства с потенциальным работодателем (например, на собеседовании) готовы использовать 41% участников опроса. Еще 31% признался, что уже давно активно ищут работу за границей, а 28% сообщили, что не планировали работу за границей и до введения безвиза.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, работа, безвизовый режим
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