- В Верховную Раду внесен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности10:25
- Тревожная весть из Кабмина: Киев может не получить транш от ЕС10:10
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Окупаційна влада хоче посилити «кордон» між Кримом і Україною09:48
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- МЕСЯЦ СТРАХОВОГО СТАЖА ЗА ЛЮБОЙ ПЕРИОД С 2004 Г. «СТОИТ» 704 ГРН.09:20
- Законом введуть новий штраф для водіїв08:30
- Украинцам дали прогноз погоды на ближайшие дни08:20
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса07:30
- На «Солнечном» экологическая катастрофа, но киевляне все равно там отдыхают07:20
В Верховную Раду внесен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности
В Верховную Раду внесли законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (в части отмены депутатской неприкосновенности)». Об этом говорится на сайте ВРУ, передает Укринформ.
Проект закона имеет регистрационный номер 6773. Его инициаторами выступили более 100 народных депутатов.
На сайте Рады текста самого закона еще не обнародован.
Законопроект еще должен пройти рассмотрение в комитетах ВР по вопросам: правовой политики и правосудия, регламента и организации работы Верховной Рады Украины, бюджета, предотвращения и противодействия коррупции и европейской интеграции.
Отметим, что в Раде уже есть проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей, датированный 2015 годом. Однако часть с неприкосновенностью судей решили в судебной реформе.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, законопроект, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада
- Сегодня Рада рассмотрит изменения законопроекта о неприкосновенности
- Чиновники поживут на ползарплаты
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ДЕПУТАТСКОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ В УКРАИНЕ
- Свадьба Януковича: БЮТ потерял отца невесты, но зовет к себе папу жениха
- Студенты протестуют, а вузы сливаются
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- В «ДНР» негодуют: Киев не хочет возобновлять соцвыплаты жителям Донбасса07:30
- В ожесточенном бою на Донбассе погиб 22-летний военный22:34
- Украинский герой Жемчугов: "В плену на Донбассе были и кнут, и пряник. Если сдам всех, обещали операции, протезы, квартиру. Я сказал, что предателем не буду!"22:06
- Полторак выступил с резким заявлением относительно войны на Донбассе21:41
- Полиция наградила девушку, которая остановила пьяного водителя и забрала у него ключи от машины. ВИДЕО20:40
- У путинских отморозков соцсети под запретом: стало известно о новых критериях отбора боевиков для участия в вооруженном конфликте на Донбассе20:08
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина19:40
- Спикер президента РФ Песков спустя сутки прокомментировал заявление террориста Захарченко о создании "Малороссии": озвучена официальная позиция Кремля19:09
- В Верховную Раду внесен законопроект об отмене депутатской неприкосновенности10:25
- Тревожная весть из Кабмина: Киев может не получить транш от ЕС10:10
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Окупаційна влада хоче посилити «кордон» між Кримом і Україною09:48
- Обострение на Донбассе: силы АТО понесли тяжелые потери09:30
- МЕСЯЦ СТРАХОВОГО СТАЖА ЗА ЛЮБОЙ ПЕРИОД С 2004 Г. «СТОИТ» 704 ГРН.09:20
- Психологический тест-минутка09:05
- Як збереги колір фарбованого волосся?08:50
- Законом введуть новий штраф для водіїв08:30
- Украинцам дали прогноз погоды на ближайшие дни08:20
- Заявление о «Малороссии» свидетельствует об агрессивности московских стратегов09:55
- Психологический тест-минутка09:05
- Як збереги колір фарбованого волосся?08:50
- Кошка - показатель хорошей кармы человека08:10
- Как молоко влияет на организм человека07:50
- Самая вредная еда в мире18:37
- Йога - это философия 18:10
- У кладоискателей началась горячая пора17:36
- Победитель «Славянского базара» заявил, что музыкантов нельзя впутывать в грязную политику17:01
- Во что обойдется скупиться в Донецке 08:32
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля
- Российский политолог, который официально консультирует Кремль по вопросам Украины, сделал интересное заявление относительно проекта "Малороссия"
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
- Когда же Кремль ликвидирует Захарченко и Плотницкого, и кто придет на их место? Эксперт раскрыл все карты Москвы
- Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина
- Кремль окончательно открестился от "Малороссии": источники из администрации Путина назвали "неожиданных" отцов нового "государства" в ОРДЛО
- Такого не было давно: улицы Донецка буквально набиты террористами и российскими военными - пользователи соцсетей уверены, кровавой бойни не избежать