Власть сможет контролировать доходы клиентов ПриватБанка

20.07.2017 16:30

ПриватБанк станет участником процесса разработки и создания единой системы, предполагающей верификацию выплат бюджетных средств. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на содержание пресс-релиза финансового учреждения. В частности, отмечается, что между украинским Минфином и ПриватБанком состоялось подписание меморандума о сотрудничестве.



Документом предусматривается возможность пользоваться наработками и технологиями банка в сфере информационных технологий. Это будет способствовать внедрению в перспективе единой системы для проверки подлинности выплат из госказны.



Также известно, что на церемонии подписания меморандума Александр Данилюк, глава Министерства финансов Украины, рассказал, что из-за того, что в стране нет соответствующей системы, позволяющей осуществлять мониторинг использования финансовых ресурсов, благодаря которым выплачиваются льготы, социальные пособия, субвенции для субсидий. Все это стало причиной отсутствия согласованности ныне действующих баз данных разных органов государственной формы собственности. В Минфине назвали крайне необходимым сотрудничество с ПриватБанком в указанном направлении.