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Взрыв в Харькове: возле жилого дома взорвалась граната

20.07.2017 19:08
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Взрыв в Харькове: возле жилого дома взорвалась граната

В Харькове во дворе жилого частного дома на улице Сеченова произошел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе пресс-службе Нацполиции Харьковской области на фейсбуке, взрывной волной повредило два окна и стены дома, передает Вести.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления", – говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители установили владельца поврежденного дома - это харьковчанка 1954 года рождения.

В результате происшествия никто не пострадал.

При осмотре полицейские изъяли вещественные доказательства, которые отправлены на экспертизу. По предварительной информации, неизвестные злоумышленники бросили во двор гранату РГД-5.

В настоящее время следователем решается вопрос о внесении факта события в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство".

Ранее жительнице Донбасса бросили во двор дома гранату, женщина погибла. Пострадавшую госпитализировали, но в больнице жительница Покровского скончалась.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Харьков, взрыв, граната
 
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