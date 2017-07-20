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Законом введуть новий штраф для водіїв
На тижні до парламента подано законопроект № 6720 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо безпечного перевезення дітей в автотранспортних засобах)».
Цим документом пропонується встановити адміністративну відповідальність на водіїв, які ігнорують обов'язкову вимогу пункту 21.11 Правил дорожнього руху, що регламентує обов'язкове перевезення дітей зростом менше 145 см і віком до 12 років без використання спеціальних крісел, пише Автовод.
За подібне порушення народні обранці пропонують штрафувати на 255-340 грн. Крім цього, пропонується закріпити обов'язковість використання дитячих крісел ще й на законодавчому рівні - внісши відповідні зміни в ст. 16 закону «Про дорожній рух».
Свою ініціативу автори законопроекту пояснюють тим, що щодня в Україні ДТП гине до 20 чоловік і більше 100 отримують тілесні ушкодження. При цьому чималу частку серед постраждалих складають діти. У той же час згідно з даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я, використання автомобільних крісел знижує смертність серед дітей в ДТП на 54%, а ризику отримання травм - на 70%.
За твердженням експертів, звичайні автомобільні сидіння і ремені безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше 145 сантиметрів. При фронтальному ударі дитина легко вислизає з-під ременя, який виготовлений під габарити дорослого пасажира.
У той же час, тільки менше половини українських батьків користуються автокрісла для дітей. В Європейських країнах використання дитячих авткресел є обов'язковим вже близько 20 років. До того ж, наприклад, в Бельгії крім штрафу від 50 до 2500 євро порушнику може загрожувати ще й 30 діб в'язниці. Європейські батьки добре розуміють важливість правильного і обов'язкового використання дитячих крісел, навіть коли відправляються на коротку дистанцію.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, закон, водитель, штраф
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