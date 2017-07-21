Две украинские радиостанции оштрафовали за несоблюдение языковых квот

21.07.2017 14:55

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 20 июля 2017 принял решение о взыскании штрафов с двух вещателей - "Громадское радио" и "Буковинская волна" - в эфире которых зафиксированы нарушения требований части второй статьи 9 Закона Украины "О телевидении и радиовещании ", передает УНН.

Проверка предприятия общественной организации "Громадское Радио", которую провели специалисты Национального совета 2 апреля этого года, зафиксировала, что в эфире вещателя в промежуток времени с 15: 00-22: 00 доля украиноязычных песен составила 0%. Компания должна оплатить штраф 5% от общего размера лицензионного сбора, составляет 1751,36 грн.

В ООО "Буковинская волна", г.., Черновцы, доля песен на государственном языке в промежуток времени с 15:00 до 22:00 в день проведения проверки 2 июня 2017 составила 24,7%. За это нарушение вещатель заплатит штраф в размере 4 420,50 грн.

Отмечается, что оба вещатели признали свои ошибки и заверили, что в дальнейшем таких досадных случаев у них в эфире не будет.

Напомним, что нормы законодательства предусматривают, что радиовещатели в первый год вступления в силу закона должны обеспечивать долю песен государственным языком в объеме не менее 25 процентов общего объема песен, распространенных в течение суток, а также не менее 25 процентов общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени между 07.00 и 14.00 и между 15.00 и 22.00.