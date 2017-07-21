"Головокружительная" встреча президентов: украинский чиновник во время речи Лукашенко потерял сознание. ВИДЕО

21.07.2017 18:54

Не без курьезных моментов проходит встреча Петра Порошенко с Александром Лукашенко в Киеве, передает "Диалог.UA".

Сначала, прорвавшись сквозь стену журналистов, представительница движения Femen оголила грудь под лозунги "Жыве Беларусь". Девушку, появившуюся обнаженной перед камерами, вывели сотрудники охраны, а президенты продолжили переговоры в непрерывном режиме.

Позже, во время вступительной речи Лукашенко, потерял сознание глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. Его вынесли из помещения и оказали первую помощь, сейчас с Назаренко все в порядке.