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"Головокружительная" встреча президентов: украинский чиновник во время речи Лукашенко потерял сознание. ВИДЕО

21.07.2017 18:54
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"Головокружительная" встреча президентов: украинский чиновник во время речи Лукашенко потерял сознание. ВИДЕО

Не без курьезных моментов проходит встреча Петра Порошенко с Александром Лукашенко в Киеве, передает "Диалог.UA".

Сначала, прорвавшись сквозь стену журналистов, представительница движения Femen оголила грудь под лозунги "Жыве Беларусь". Девушку, появившуюся обнаженной перед камерами, вывели сотрудники охраны, а президенты продолжили переговоры в непрерывном режиме.

Позже, во время вступительной речи Лукашенко, потерял сознание глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко. Его вынесли из помещения и оказали первую помощь, сейчас с Назаренко все в порядке.

 



Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, Femen, Госпогранслужба, Порошенко, Лукашенко
 
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