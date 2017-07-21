Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Министерство здравоохранения отреагировало на скандал вокруг назначения на руководящую должность "народного врача" террористов "ЛНР" - Ульяна Супрун сделала громкое заявление

21.07.2017 15:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Министерство здравоохранения отреагировало на скандал вокруг назначения на руководящую должность "народного врача" террористов "ЛНР" - Ульяна Супрун сделала громкое заявление

Экс-глава Луганской областной клинической больницы Владимир Климов, который сотрудничал с террористами "ЛНР" и был рекомендован на должность главного врача кременчугского роддома, не возглавит вышеназванное медицинское учреждение.

Об этом сообщила и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун, передает "ГОРДОН".

По ее словам, мэр Кременчуга Виталий Малецкий в телефонном разговоре пообещал, что соответствующая информация в отношении данного лица была передана в правоохранительные органы, а вопрос о его назначении не будет даже рассматриваться.



Теги: Донбасс, Минздрав, главврач, больница, ЛНР, террористы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх