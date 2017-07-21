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Находчивые преступники подорвали банкомат "ПриватБанка" и выкрали 45 тысяч гривен - обнародованы кадры с места преступления
В селе Покотиловке Харьковской области в ночь на 21 июля произошел подрыв банкомата "ПриватБанка", из которого преступники похитили 45 тысяч гривен. Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовала в Facebook фото с места преступления - злоумышленники украли 45 тыс. гривен из банкомата.
"В ходе проведения первоочередных мероприятий было установлено, что около 04:00 трое неизвестных лиц, одетых в темную одежду (один был в маске, а двое - в мотоциклетных касках), неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и совершили кражу кассет с денежными средствами на сумму более 45 тыс. гривен", - установили правоохранительные органы.
В данный момент проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному преступлению, по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, кража, Харьковская область, ПриватБанк, банкомат, Нацполиция
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