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Находчивые преступники подорвали банкомат "ПриватБанка" и выкрали 45 тысяч гривен - обнародованы кадры с места преступления

21.07.2017 15:09
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Находчивые преступники подорвали банкомат "ПриватБанка" и выкрали 45 тысяч гривен - обнародованы кадры с места преступления

В селе Покотиловке Харьковской области в ночь на 21 июля произошел подрыв банкомата "ПриватБанка", из которого преступники похитили 45 тысяч гривен. Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовала в Facebook фото с места преступления - злоумышленники украли 45 тыс. гривен из банкомата.

"В ходе проведения первоочередных мероприятий было установлено, что около 04:00 трое неизвестных лиц, одетых в темную одежду (один был в маске, а двое - в мотоциклетных касках), неустановленным взрывным устройством повредили банкомат и совершили кражу кассет с денежными средствами на сумму более 45 тыс. гривен", - установили правоохранительные органы.

В данный момент проводятся все необходимые мероприятия для задержания лиц, причастных к данному преступлению, по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, кража, Харьковская область, ПриватБанк, банкомат, Нацполиция
 
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