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План Кремля по шантажу Киева окончательно провалился: Украина и США согласовали поставку антрацита

21.07.2017 11:29
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План Кремля по шантажу Киева окончательно провалился: Украина и США согласовали поставку антрацита

В Украину в скором времени прибудет американский уголь. Поставки предварительно согласованы с Вашингтоном. Об этом сообщил украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает "Диалог.ua".

Он отметил, что согласовано прибытие в Украину пока 2 суден с американским антрацитом. " Уже разработаны изменения с Мининфраструктуры, чтобы они не пересекались с судами, которые следуют из Южно-Африканской Республики", - сообщил глава Минэнерго, уточнив, что теперь Украине не придется покупать уголь у РФ и террористов "ДНР/ЛНР". Со слов Насалика, окончательно контракт будет подписан, когда удастся договорится о его долгосрочности и цене угля.



Теги: Украина, США, Донбасс, Российская Федерация, Антрацит, Минэнергетики и угольной промышленности, ДНР, ЛНР
 
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