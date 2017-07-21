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ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ УКРАИНА МОЖЕТ «ВМЕРТИ» УЖЕ ПРИ НЫНЕШНЕМ ПОКОЛЕНИИ
Последние прогнозы ООН предрекают настоящую катастрофу для Украины, где демографический кризис в сочетании с экономическим кризисом создают геополитическую дыру, которую кто-то заполнит: или Запад, или Россия. Об этом в польском издании Rzeczpospolita пишет директор отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute и советник компаний польского оборонпрома Анджей Талага.
Он предполагает, что украинское государство может прийти в упадок еще при нынешнем поколения, что будет иметь очень негативные последствия для Польши.
«Стоит это иметь в виду, вступая с Украиной в споры, в том числе и в исторические. Мы не говорим с равным партнером, а с прикованным к постели больным. За 20 лет может оказаться, что больше некому доказывать нашу моральную правоту в вопросе трагедии на Волыни и Восточной Галичине», — пишет автор.
«Ситуация в Украине выглядит фатально. ООН разместил ее вместе с Польшей в группу стран, которым больше всего грозит депопуляция. В обоих странах похож очень низкий уровень рождаемости. Однако, между нашими странами существует также много различий не в пользу Украины. И последствия депопуляции в странах будут совершенно разными», — говорится в статье.
Автор напоминает, что в этом году в Польше находятся 1,2 миллиона украинцев, которые приехали в поисках работы, и значительная часть из них может остаться в стране. В ближайшие годы, очевидно, украинская иммиграция в Польшу продолжится, поскольку это единственный способ для семей решить свои экономические проблемы. Если после отмены виз для ЕС иммиграция еще больше усилится за счет оттока населения в другие страны объединения, депопуляция Украины становится еще более вероятной.
У украинцев есть много причин бежать из родной страны. Рост ВВП Украины в 2016 году составил 2%, в этом году ожидается, что экономика вырастет еще на 2,2%. Но это слишком медленное движение в направлении восстановления страны, пишет Талага.
«Сегодня ВВП Украины составляет 83 миллиарда долларов, а в 2013 году он составлял 180 млрд. Из этих цифр можно сделать вывод, чего стоила украинцам военная агрессия России. Доход рядового украинца упал ниже уровня жителей стран Северной Африки. Масштаб упадка настолько велик, что требует радикального плана решительной международной поддержки. Но ничего такого все же не происходит», — отмечает польский эксперт.
Он отмечает, что на сегодняшний день неизвестно, какое реальное население Украины. Последние данные переписи датируются 2001 годом. А после аннексии Крыма и войны в Донбассе не исключено, что сейчас в стране живет меньше людей, чем в Польше.
«300 лет назад большинство территорий нынешней Украины простирались безлюдными степями. Кто знает, не будет ли так снова. Не стоит бить Украину, потому что она и так еле жива. Не сегодня и не завтра, но в конце концов она может стать необитаемой, с разрушенной экономикой и без сил для выживания. Ее увлечение или подчинение Москве больно ударит и по Польше, поскольку исчезнет определенный буфер между нами и Россией. Демографические данные ООН — это только первый сигнал тревоги», — говорится в статье.
Ранее сообщалось про миллион украинцев в Польше. Этих заробитчан стали чаще «кидать», а порой и бьют за язык.
Напомним, что по официальным данным с начала 2017 года население Украины сократилось на 20 тысяч.
Источник zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Польша, ООН, катастрофа, рождаемость, ВВП, безвизовый режим
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