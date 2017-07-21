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Порошенко: В Беларуси будут изучать украинский язык
Также украинцы смогут находиться в Беларуси без регистрации столько, сколько белорусы в Украине. Беларусь и Украины договорились о взаимном обучении национального языка на территориях этих стран для диаспоры. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
По его словам, украинцы получат возможность учить свой язык в Беларуси, а белорусы свой – в Украине.
"Мы уделили внимание удовлетворению языковых нужд украинцев и белорусов, которые проживают на территориях наших стран. Мы продолжаем сотрудничество по изучению белорусского языка в КНУ, открываем курсы в Ирпене и других населенных пунктах Украины. И договорились, что в Беларуси украинцы также получат возможность изучать украинский язык.
Наш посол получил задание очень тщательно работать с украинцами, которые находятся в Беларуси, чтобы они чувствовали заботу государства о каждом отдельном гражданине", – сказал Порошенко.
Кроме того, Порошенко договорился с Лукашенко о сроке пребывания для украинцев на территории Беларуси.
"Мы договорились обеспечить на условиях взаимности пребывание украинских граждан на территории Беларуси на такой же срок без регистрации, как и белорусские граждане находятся на территории Украины", – добавил глава государства.
Как заявлял Порошенко, Лукашенко пообещал ему, что с территории Беларуси угрозы территориальной целостности Украины не будет.
Источник segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, украинский язык, Порошенко, Лукашенко
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