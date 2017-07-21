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В Киеве запретили купаться на всех городских пляжах

21.07.2017 13:47
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В Киеве запретили купаться на всех городских пляжах

На всех 11 официальных столичных пляжах запретили купаться. Об этом сообщается на сайте КП "Плесо", сообщает сайт Подробности.ua.
"В связи с большим количеством осадков результаты лабораторных исследований воды из столичных водоемов показали, что на 11 киевских пляжах купаться не рекомендуется, о чем и свидетельствуют желтые флажки на пляжах", - сказано в сообщении.



Теги: Киев, запрет, купание, пляж
 
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