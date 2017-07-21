В Киеве запретили купаться на всех городских пляжах

21.07.2017 13:47

На всех 11 официальных столичных пляжах запретили купаться. Об этом сообщается на сайте КП "Плесо", сообщает сайт Подробности.ua.

"В связи с большим количеством осадков результаты лабораторных исследований воды из столичных водоемов показали, что на 11 киевских пляжах купаться не рекомендуется, о чем и свидетельствуют желтые флажки на пляжах", - сказано в сообщении.