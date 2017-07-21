Визит Лукашенко: сможет ли Беларусь гарантировать Украине безопасность от России

21.07.2017 11:12

Президенту Беларуси стоит определиться: или Минск "дружит" с Россией против Украины и НАТО, или докажет, что сумеет сохранить нейтралитет. Сегодня около полудня Петр Порошенко примет у себя в АП Александра Лукашенкона переговоры тет-а-тет. Это уже вторая встреча украинского и белорусского президентов в этом году и второй по счету официальный визит Лукашенко в Украину за время президентства Порошенко. Изначально, как уже писал "Сегодня", он должен был состояться еще в декабре прошлого года.

Но по инициативе украинской стороны визит перенесли из-за позиции Беларуси на Генассамблее ООН. В середине ноября прошлого года Минск сначала пытался заблокировать рассмотрение резолюции по нарушению прав человека в аннексированном Россией Крыму, а потом Беларусь стала одной из 23 стран, которые проголосовали "против". Порошенко и Лукашенко в этом году уже виделись – в апреле они вместе почтили память жертв трагедии на ЧАЭС и провели переговоры. Но по дипломатическому этикету носили они, скорее, полуофициальный характер. Сегодняшняя встреча проходит в рамках официального государственного визита Лукашенко в Украину. И хоть в Беларуси говорят, что главной темой переговоров станет экономика, в Киеве не скрывают недоверия к Минску, планируя сосредоточиться на приближающихся российско-белорусских военных учениях "Запад-2017". Как угрозу их воспринимают не только в Украине, но и в НАТО. По словам военных, эти учения могут использовать как прикрытие. Не исключено, что по их окончанию часть российского контингента может остаться в Беларуси для дальнейшего шантажа Киева и стран-членов Альянса.

Деньги не пахнут. В официальном анонсе пресс-службы белорусского президента говорится, что основной темой визита Лукашенко в Украину станет торгово-экономическое сотрудничество: "Внимание будет уделено состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство и транспортно-логистическая отрасль".

Президенты должны будут скрепить договоренности, достигнутые на заседании Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое прошло накануне в Киеве. По словам вице-премьера Геннадия Зубко, стороны договорились поставлять нефть по украинским трубопроводам на белорусские НПЗ, организовать совместные сборочные производства тракторов "Беларус" и зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш", выпускать грузовые моторные транспортные средства и поставлять грузовые вагоны, запчасти к ним и другую продукцию тяжелого машиностроения.

Отдельной темой переговоров президентов будет сотрудничество в сфере АПК. "Сегодня Беларусь важный торговый партнер Украины в аграрной сфере. За пять месяцев этого года товарооборот с/х товарами между нашими странами составил $203,9 млн и увеличился на $66,4 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая это Украина имеет позитивное сальдо в аграрной торговле с Беларусью за этот период на $178,3 млн", – заявила замминистра АПК по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

В Беларусь мы экспортируем остатки и отходы пищевой промышленности ($54,8 млн), семена масличных культур ($21 млн), изделия из зерна и хлебных злаков ($19,1), мясо и субпродукты ($18,2 млн), зерновые злаки ($17,7 млн), масло ($11,3 млн). Импортируем – готовые или консервированные продукты из рыбы ($2,8 млн), продукцию мукомольно-крупяной промышленности ($2,1 млн), продукты переработки овощей и плодов ($1,3 млн), соль ($0,8 млн), сгущенное молоко ($0,7 млн).

Уже 18 украинских предприятий, по словам Трофимцевой, поставляют в Беларусь продукцию животноводства. Столько же белорусских предприятий экспортируют свою продукцию в Украину. И, как отметила замминистра, Беларусь также готова наращивать поставки сельскохозяйственных машин украинским фермерам, а Киевподдержит создание совместных предприятий в этой отрасли на территории Украины.

Кризис в отношениях. Торгово-экономическое сотрудничество, конечно же, важный аспект двусторонних отношений. Но по сравнению с темой безопасности, особенно после незаконной аннексии Россией Крыма и начала военной агрессии Кремля на Донбассе, отходит на второй план. В пресс-службе Лукашенко отметили, что с Порошенко хотят обсудить урегулирование ситуации на Донбассе. Беларусь в этом процессе не хочет потерять статус миротворца, поэтому довольно критично относится к заявлениям американских и европейских политиков, в частности госсекретаря СШАРекса Тиллерсона о том, что "мы не должны быть прикованы наручниками к Минску".

Но если ранее Лукашенко мог использовать Минский процесс для обеления своего имиджа диктатора перед Западом, анонсированные совместные с русскими учения "Запад-2017" все перечеркнули. В Украине не скрывают своего недоверия к Беларуси по этому поводу. Возможно, тема приближающихся российско-белорусских учений не сильно нравится Лукашенко, говорить о ней все же придется.

"Украина находится с Россией в состоянии войны, поэтому российское бряцание оружием с территории Беларуси Киев не может воспринимать как партнерское проявление. Диалог в любом случае лучше конфликтования; но ясно, что сейчас в отношениях Украины и Беларуси наступил кризисный момент. Самой яркой демонстрацией этого был вызов украинского посла в МИД Беларуси из-за высказанных беспокойств о российско-белорусских учениях. Посол, очевидно, пояснил Минску причины беспокойства украинцев; теперь очередь Лукашенко объяснить украинцам, против кого он собирается "дружить" с Россией", – сказал "Сегодня" первый замдиректора Института мировой политики Сергей Солодкий.

В учениях "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября, примут участие до 13 тыс военнослужащих с обеих сторон. Но по оценкам натовских чиновников, их численность может быть намеренно уменьшена. В Украине не раз заявляли, что учения могут использовать для начала агрессии не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая граничит с Россией. "Предусмотрена огромная переброска войск и маневры. Только для переброски личного состава заказано 4 тыс вагонов. Это очень большая группировка и, конечно, проведение таких учений на границе с Украиной является угрозой", – заявлял министр обороны Украины Степан Полторак.

Россия может использовать "Запад-2017" как прикрытие. По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, часть российских войск после учений может остаться на территории Беларуси. Эксперты отмечают, что под видом учений может происходить создание целой группировки войск, как это было в Грузии и в 2014 году у границ с Украиной. "Когда создавались целые группировки войск, которых потом якобы там не было и якобы они не заходили на территорию Украины. То есть, создается плацдарм, который еще и с Севера угрожает территориальной целостности Украины. Это нельзя назвать полноценной угрозой, но это риск. Во всяком случае, сам этот факт может быть использован для дальнейшего политического давления на Украину, чтобы заставить Украину пойти на какие-то уступки. Вот в этом я вижу главную опасность", – сказал "Сегодня" директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.