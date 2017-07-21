Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай

21.07.2017 09:31

Что то назревает.Голову подняли прокремлевские выблядки. На фронте непонятки. Все путаются в цифрах. Одни завышают, другие уменьшают.Какой то раздрай пошел. Сообщает "Диалог.UA" с ссылкой на Facebook.

В Молдове пророссийский переворот. Европа прекращает все финансовые проекты.

Народ, вокруг Украины и внутри создают большую зону не стабильности. Это всегда к войне.

Я молчу, об русской атомной подводной лодке таких размеров, которая впервые за всю историю вошла в Балтийское море. Все эти призывы к прощению.

Готовится государственный переворот в Украине. В Молдове уже.

В Черногории не удался. Просто посмотрите.

Оглашение Сурковым объединения Украины. Объявление малороссии. Терракты эти все.

Подтягивания войск под видом учений. Есть проблемы.