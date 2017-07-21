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Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
21.07.2017 09:31
Что то назревает.Голову подняли прокремлевские выблядки. На фронте непонятки. Все путаются в цифрах. Одни завышают, другие уменьшают.Какой то раздрай пошел. Сообщает "Диалог.UA" с ссылкой на Facebook.
В Молдове пророссийский переворот. Европа прекращает все финансовые проекты.
Народ, вокруг Украины и внутри создают большую зону не стабильности. Это всегда к войне.
Я молчу, об русской атомной подводной лодке таких размеров, которая впервые за всю историю вошла в Балтийское море. Все эти призывы к прощению.
Готовится государственный переворот в Украине. В Молдове уже.
В Черногории не удался. Просто посмотрите.
Оглашение Сурковым объединения Украины. Объявление малороссии. Терракты эти все.
Подтягивания войск под видом учений. Есть проблемы.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, переворот, война, Европа, Малороссия
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