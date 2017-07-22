Біля Миколаєва в жахливій ДТП загинула дитина та двоє дорослих

22.07.2017 17:26

Один чоловік помер у кареті швидкої, постраждалу жінку доставили до лікарні.

Поблизу Миколаєва, в районі мікрорайону Матвіївка, на трасі Улянівка-Миколаїв зіткнулися мікроавтобус Mersedes Vito і вантажний автомобіль MAN. Внаслідок ДТП загинуло троє осіб, з них одна дитина (попередньо дівчинка 5-7 років), ще одна людина постраждала.



Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, аварія сталася сьогодні близько 10 ранку. За попередніми даними, на місці загинули дитина та чоловік, ще один чоловік, якого із затиснутого авто звільнили рятувальники, помер в автомобілі швидкої допомоги.

Постраждалу жінку з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу. На місці ДТП працюють служби оперативного реагування. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

Источник: unian.ua





