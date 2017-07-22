"ДЕНЬ СПОКОЮ": У ЗОНІ АТО ВГАМУВАЛИ ВОРОЖІ ПРОВОКАЦІЇ – ШТАБ

22.07.2017 20:49

"День спокою. Саме так можна охарактеризувати 22 липня у зоні проведення АТО. У попередні дні бойовики нарощували вогневі провокації і за добу в середньому фіксувалось до 30 випадків порушення перемир’я. Сьогодні ж, у світлу пору доби, вздовж лінії розмежування було тихо", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що два нічні обстріли позицій АТО поблизу Кримського та Широкино були приблизно о 2-й ночі і характеризувались, як не прицільні.

Ще один раз бандформування відкрили вогонь з гранатомета о 17-й годині в районі селища Донець.

"Відносне затишшя у зоні АТО насамперед пов’язане з адекватними і асиметричними діями українських воїнів на попередні вогневі провокації. За минулі дні ворог зрозумів – сили АТО не лише тримають міцну оборону, а й спроможні змусити противника дорого заплатити за порушення миру", – додали в прес-центрі.

Источник: 5.ua