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Держдеп США призначив своїм посланцем в Україні людину, яка відверто критикує Росію
Курт Волкер - так звуть нового спецпредставника адміністрації Дональда Трампа в нашій державі.
Як зазначено у заяві Держдепартаменту, Волкер відповідатиме за просування зусиль США, спрямованих на розв'язання кризи в Україні. До слова, днями новий посланець Америки разом із держсекретарем Рексом Тіллерсоном встиг побувати в Києві, пише Експрес. Хто ж він, Курт Волкер, і чого нам варто чекати з його призначенням на посаду? Відповіді на ці запитання шукаємо разом із директором Міжнародного інституту демократій Сергієм Тараном та експертом Інституту світової політики Миколою Бєлєсковим. - Що відомо про Курта Волкера? С. Таран: - Волкер - експерт із питань нацбезпеки, Росії та Європи, кар'єрний дипломат.
Він представляв США в НАТО і в часи адміністрації президента-республіканця Джорджа Буша, і в часи президента-демократа Барака Обами. До цього очолював Інститут Маккейна - аналітичний центр, пов'язаний зі сенатором Джоном Маккейном та університетом штату Арізона. М. Бєлєсков: - Курт Волкер має славу яструба щодо Росії. Відомо, що під час слухань у комітеті Сенату США він закликав адміністрацію Дональда Трампа протидіяти викликам із боку Росії. Волкер відверто говорить про те, що Москва хоче зруйнувати порядок, встановлений після холодної війни в Європі, що російські війська окупували частину України, Грузії та Молдови. - Як варто нам сприймати призначення Волкера спецпредставником США в Україні?
С. Таран: - Однозначно позитивно. Це людина, яка вийшла з республіканського середовища, яка дуже добре знає українську ситуацію. Призначення Волкера є свідченням того, що нинішня адміністрація президента США не планує вирішувати українське питання в російському контексті. Вона виходитиме з української позиції, з погляду республіканців і традиційної міжнародної політики. Тому що Курт - традиціоналіст у міжнародній політиці.
М. Бєлєсков: - Призначення такої людини, як Курт Волкер, на посаду спецпредставника США в Україні, - це для нас, безумовно, плюс. Волкер розуміє природу нинішніх викликів з боку Москви й загрозу, яку становить російський режим для світу. Але зауважу: спецпредставник не є людиною, котра формує політику США щодо іншої країни. Він радше буде її виконавцем. Волкер активно спілкуватиметься з українською, російською, можливо, європейською сторонами. Передаватиме інформацію до Вашингтона. І це впливатиме на зовнішньополітичний курс Америки. - Чи є сенс тепер очікувати принаймні зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту?
С. Таран: - Маємо розуміти: будь-які призначення і будь-які міжнародні перемовини мають дуже обмежені можливості. Тобто навіть якщо Курта призначили спецпредставником США в Україні, це не означає, що у врегулюванні кризи в Україні відразу вдасться домовитись про мир. Війни зазвичай припиняють армії та сильні економіки, а не дипломати. Тому миттєвих зрушень чекати не варто. Далі будуть переговори, будуть “кидки” Росії, буде таке саме тертя. Але Курт - принаймні прихильник тієї лінії, що Україну не потрібно здавати, бо це не в інтересах Сполучених Штатів. На нинішньому етапі, очевидно, будуть спроби припинити вогонь на лінії розмежування і показати прогрес у перемовинах. Однак це не означатиме закінчення війни.
Источник: expres.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп
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