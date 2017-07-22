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Ельченко передал генсеку ООН обращение по эскалации в Донбассе
Владимир Ельченко постоянный представитель Украины в ООН передал в ООН заявление МИД Украины с требованием к РФ прекратить провокации на Донбассе.
«Буду благодарен за вашу помощь в приобщении этого письма и прилагаемого заявления в качестве документа Генеральной Ассамблеи пункта 31 повестки дня 71 сессии и Совета безопасности», — говорится в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
Ранее министерство иностранных дел Украинывыступило с заявлением-протестом в связи с активизацией действий России на Донбассе и интенсивными атаками со стороны пророссийских войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.
Стоит напомнить, что заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина готовит ряд инициатив к следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН, в частности, по деоккупации Крыма. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Что касается Крыма: речь идет о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов для того, чтобы все-таки Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генеральной ассамблеи ООН. Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН, конкретно, которые будут касаться Крыма, в части его деоккупации», – сказал Елисеев.
Источник: hyser.com.ua
Теги: Донбасс, ООН, генсек, обращение
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