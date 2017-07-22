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Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»

22.07.2017 08:32
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Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»

Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что если оппозиционер Алексей Навальный станет президентом России и, как он обещает, выведет российские войска с Донбасса, тогда начнется война за Крым. Об этом Стрелков сказал во время дебатов с Навальным.

Российский оппозиционер-либерал сказал, что у России нет денег на войну, поэтому он в случае избрания президентом РФ выполнит свою часть Минских соглашений, чтобы остановить конфликт на Донбассе.

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«Я хотел бы это все остановить. Я хотел бы мирного урегулирования на Донбассе, хотел бы прекратить войну», — сказал Навальный.

В ответ на это Гиркин обвинил своего оппонента в том, что он «хуже Путина». «Вы еще хуже, чем Путин, потому что вы хотите отдать Донбасс обратно Украине», — сказал бывший главарь «ДНР».

Гиркин считает, что после «сдачи Донбасса» возникнет вопрос Крыма, поэтому примирения между Украиной и Россией в любом случае не будет. «Война неизбежна», — сказал Стрелков.

Напомним, как сообщал Guildhall, бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) во время дебатов с российским оппозиционером Алексеем Навальным ответил на вопрос о его сообщении в Twitter о «птичкопаде» — сбитом над Донбассом MH17.

Источник: ghall.com.ua



Теги: Донбасс, Крым, прогноз, Гиркин
 
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