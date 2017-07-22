Гиркин прогнозирует войну за Крым, после «сдачи Донбасса»

22.07.2017 08:32

Бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что если оппозиционер Алексей Навальный станет президентом России и, как он обещает, выведет российские войска с Донбасса, тогда начнется война за Крым. Об этом Стрелков сказал во время дебатов с Навальным.

Российский оппозиционер-либерал сказал, что у России нет денег на войну, поэтому он в случае избрания президентом РФ выполнит свою часть Минских соглашений, чтобы остановить конфликт на Донбассе.

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«Я хотел бы это все остановить. Я хотел бы мирного урегулирования на Донбассе, хотел бы прекратить войну», — сказал Навальный.

В ответ на это Гиркин обвинил своего оппонента в том, что он «хуже Путина». «Вы еще хуже, чем Путин, потому что вы хотите отдать Донбасс обратно Украине», — сказал бывший главарь «ДНР».

Гиркин считает, что после «сдачи Донбасса» возникнет вопрос Крыма, поэтому примирения между Украиной и Россией в любом случае не будет. «Война неизбежна», — сказал Стрелков.

Напомним, как сообщал Guildhall, бывший главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) во время дебатов с российским оппозиционером Алексеем Навальным ответил на вопрос о его сообщении в Twitter о «птичкопаде» — сбитом над Донбассом MH17.

Источник: ghall.com.ua