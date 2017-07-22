Комітет Папи Римського виділив півмільйона євро на відбудову Донбасу

22.07.2017 11:51

Відбудовувати зруйнований Донбас допоможе Ватикан. Комітет Папи Римського виділив на проекти з відновлення понівеченого війною Сходу України півмільйона євро.

Гроші, зокрема, підуть на медичну допомогу переселенцям, відбудову дитячих таборів у зоні АТО, а також відновлення опалення в дитсадках і школах.

Загалом, за оцінками уряду, на те, щоб повністю відбудувати інфраструктуру, житлові будинки і підприємства Донбасу потрібно близько 15 мільярдів доларів.

Источник: 24tv.ua