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Комітет Папи Римського виділив півмільйона євро на відбудову Донбасу

22.07.2017 11:51
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Комітет Папи Римського виділив півмільйона євро на відбудову Донбасу

Відбудовувати зруйнований Донбас допоможе Ватикан. Комітет Папи Римського виділив на проекти з відновлення понівеченого війною Сходу України півмільйона євро.

Гроші, зокрема, підуть на медичну допомогу переселенцям, відбудову дитячих таборів у зоні АТО, а також відновлення опалення в дитсадках і школах.

Загалом, за оцінками уряду, на те, щоб повністю відбудувати інфраструктуру, житлові будинки і підприємства Донбасу потрібно близько 15 мільярдів доларів.

Источник: 24tv.ua



Теги: Донбасс, евро, Ватикан, Папа римский
 
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