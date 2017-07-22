Легко пораненим під час Євромайдану виділили півтора мільйона гривень

22.07.2017 10:32

24 особам, які отримали легкі тілесні ушкодження під час масових акцій протесту, що відбулися восени-взимку 2013-2014 років, отриммають півтора мільйона гривень компенсації.

Кошти планують виділити з резервного фонду, повідомляє Еспресо.tv.

Зазначається, що Міністерство соціальної політики має подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання грошей до кінця серпня.

Источник: mi100.info