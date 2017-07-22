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Нафтогаз поднимает цены на газ для промышленности
НАК "Нафтогаз Украины" в августе 2017 года увеличит на 2,8-2,9% цены на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства по сравнению с ценами на июль.
Об этом информирует пресс-служба компании.
"НАК "Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые начнут действовать с 1 августа 2017 года, для промышленных потребителей и других субъектов ведения хозяйства. По сравнению с ценами на июль этого года, в августе 2017 года цены будут увеличены на 2,8-2,9%", - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 октября 2015 года действует закон "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом.
Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабинетом министров Украины.
Теги: Нафтогаз, газ, промышленность, цены
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