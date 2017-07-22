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ОБСЄ зафіксувала рух військової техніки біля кордону з Росією

22.07.2017 15:34
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ОБСЄ зафіксувала рух військової техніки біля кордону з Росією

Спостерігачі місії ОБСЄ, яких на блокпосту не пропускали в окупований Новоазовськ, зафіксували рух військової техніки від і до українського кордону.

Про це повідомляє СММ ОБСЄ в Twitter.

"СММ ОБСЄ чекає понад 1,5 години на блокпосту в Новоазовську. Патрулі СММ бачать там рух багатьох транспортних засобів воєнного типу", - йдеться в повідомленні.
При цьому, як зазначається, член так званою "розвідки "ДНР" цитує "накази" про відмову в доступі місії ОБСЄ до Новоазовська, а СЦКК не усуває порушення.

Згодом в ОБСЄ повідомили про ще більше транспорту воєнного типу в напрямку від і до кордону України з РФ.
За повідомленням місії, після трьох годин очікування ОБСЄ поїхала з Новоазовська.

"Після більше трьох годин очікування СММ їде з Новоазовська,але повернеться. СММ продовжує спостерігати і добиватися повного доступу по всій Україні згідно з мандатом", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 22 липня бойовики відмовили у доступі до Новоазовська двом патрулям спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Истоник: unn.com.ua



Теги: Россия, Донбасс, техника, ОБСЕ
 
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