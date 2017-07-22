Ощадбанк, Приватбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк будут приватизированы

22.07.2017 22:25

Министерство экономического развития и торговли обнародовало перечень государственных предприятий, организаций и учреждений, которые в дальнейшем или останутся в собственности государства, или будут сданы в концессию, или приватизированы, или ликвидированы.

Это предусмотрено так называемым триажем, который правительство одобрило 4 июля.

Согласно опубликованным документам, из 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017-2020 годах или могут быть приватизированы в этом периоде после внесения изменений в законодательные акты, а также в акты передачи в коммунальную собственность.

Крупнейшими по объему активов и подлежащими приватизации являются Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), Ощадбанк, Приватбанк, Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк), "Центрэнерго", "Аграрный фонд", Укргазбанк и "Турбоатом".

Как отмечает МЭРТ, размер активов, чистая прибыль, другие финансовые показатели не были критерием распределения указанных объектов. При этом указывается, что перечень и распределение по группам будут обновляться.

Кроме того, 359 предприятий из указанного списка предполагается передать в концессию. В их числе - международные аэропорты "Борисполь" и "Львов" им. Даниила Галицкого, лесхозы и ряд других предприятий под контролем Государственного агентства лесных ресурсов, региональные службы автомобильных дорог.

В перечне предприятий, которые предполагается оставить в государственной собственности, - 378 компаний, среди них - НАК "Нафтогаз Украины", "Укрзализныця", "Энергоатом", "Энергорынок", Чернобыльская АЭС, "Укргидроэнерго".

Еще 1255 предприятий планируется ликвидировать, 364 расположены на территории проведения АТО, 195 – в Крыму.

Источник: kontrakty.ua