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Путін дав Суркову нове завдання щодо України

22.07.2017 20:03
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Путін дав Суркову нове завдання щодо України

На закритій нараді вищого керівництва Російської Федерації у травні цього року глава Росії Володимир Путін розкритикував свого радника Владислава Суркова за провал операції щодо дестабілізації громадсько-політичної ситуації в Україні.

Про це заявив голова СБУ Василь Грицак.

За його інформацією, Путін віддав Суркову нове завдання щодо України – перезавантаження чинної влади в Україні. Місцем для провокацій обрали столицю України – Київ.

-Лише протягом тижня, з 28 червня по 4 липня, СБУ викрила 6 спроб з боку російської сторони організувати акції протесту біля Посольства Польщі. Російські куратори вимагали провести у Києві акції протесту щодо річниці Волинської трагедії,
– розповів Грицак.

За його даними, 5 липня СБУ попередила 7 спробу провокацій теж біля польського посольства. Ціна акції – 3 тисячі доларів. Найняті псевдоактивісти мали принести з собою шибеницю і навкруги розлити червону фарбу. А також підпалити фото відомих польських діячів.

Источник: socportal.info



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Сурков
 
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