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Своими работами я стараюсь украсить мир, — фотограф Катерина Мостовая

22.07.2017 08:15
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Своими работами я стараюсь украсить мир, — фотограф Катерина Мостовая

17 июля открылась выставка Катерины Мостовой «Undercolor». Она посвящена подводной фотосъемке

В студии Громадського радио Катерина Мостовая рассказала о первых днях выставки и немного о своих запланированных проектах:

«Мы решили сделать легкий летний яркий проект, такой ненавязчивый, просто красивый, яркие картинки. В чем его фишка – в том, что мы захотели добавить в воду яркие чернила. Эти цветные пятна, которые в воде, яркая вода, это не фотошоп, это как раз то, что было в действительности, это то, что было при съемке. Открытие было очень волнительно, пришло довольно таки много людей, было очень весело и позитивно, замечательно провели время», – рассказала она.

По словам Катерини, ее следующий проект будет более философским:

«Задумала такой тяжелый психологический проект, может осенью получится и выставку сделать. Там другая направленность, там не летнее, не веселое, немножко глубже, более философски, я надеюсь, и немножко будет другой формат», –  сказала Катерина Мостовая. 



Теги: Донбасс, работа, выставка, фотограф
 
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