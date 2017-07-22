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В Минсоцполитики сообщили, когда украинцам ждать среднюю зарплату в 11 тысяч гривен
По прогнозам Министерства социальной политики, в 2021 году уровень средней заработной платы в Украине может достичь 11 тысяч гривен.
По словам министра, в планах правительства сразу после принятия пенсионной реформы перейти к введению второго - накопительного - уровня пенсионной системы.
«Мы объективно оцениваем экономическую ситуацию, и я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы возможно начать в 2021 году. Именно в 2021 году сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин. По нашим прогнозам, к тому времени средняя зарплата должна вырасти до 11 тысяч гривен. А при благоприятных условиях, возможно, и больше», - сообщил Рева.
Средняя зарплата в Украине: как изменилась покупательная способность украинцев за три года
Несмотря на рост средней заработной платы в Украине за последние 3 года, покупательная способность украинцев за это время выросла не по всем пунктам.
4 мая 2017, 08:50
Министр добавил, что старт внедрения накопительного уровня будет зависеть от того, насколько успешно в стране будут решены экономические проблемы, в частности вопрос детенизации.
«Однозначно, что после роста уровня заработной платы в Украине - а это есть в планах и расчетах правительства - увеличатся и отчисления в бюджет, именно после этого можно будет вводить накопительный уровень. Ведь с высокой зарплаты эти отчисления не будут такими ощутимыми для людей, а значит не будет и причин уклоняться от уплаты обязательных взносов».
Источнки: ru.slovoidilo.ua
Теги: Украина, Донбасс, министр, зарплата
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