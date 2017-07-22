Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Минсоцполитики сообщили, когда украинцам ждать среднюю зарплату в 11 тысяч гривен

22.07.2017 16:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Минсоцполитики сообщили, когда украинцам ждать среднюю зарплату в 11 тысяч гривен

По прогнозам Министерства социальной политики, в 2021 году уровень средней заработной платы в Украине может достичь 11 тысяч гривен.

По словам министра, в планах правительства сразу после принятия пенсионной реформы перейти к введению второго - накопительного - уровня пенсионной системы.

«Мы объективно оцениваем экономическую ситуацию, и я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы возможно начать в 2021 году. Именно в 2021 году сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин. По нашим прогнозам, к тому времени средняя зарплата должна вырасти до 11 тысяч гривен. А при благоприятных условиях, возможно, и больше», - сообщил Рева.

Средняя зарплата в Украине: как изменилась покупательная способность украинцев за три года
Несмотря на рост средней заработной платы в Украине за последние 3 года, покупательная способность украинцев за это время выросла не по всем пунктам.
4 мая 2017, 08:50
Министр добавил, что старт внедрения накопительного уровня будет зависеть от того, насколько успешно в стране будут решены экономические проблемы, в частности вопрос детенизации.

«Однозначно, что после роста уровня заработной платы в Украине - а это есть в планах и расчетах правительства - увеличатся и отчисления в бюджет, именно после этого можно будет вводить накопительный уровень. Ведь с высокой зарплаты эти отчисления не будут такими ощутимыми для людей, а значит не будет и причин уклоняться от уплаты обязательных взносов».

Источнки: ru.slovoidilo.ua



Теги: Украина, Донбасс, министр, зарплата
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх