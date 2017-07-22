В Минсоцполитики сообщили, когда украинцам ждать среднюю зарплату в 11 тысяч гривен

22.07.2017 16:13

По прогнозам Министерства социальной политики, в 2021 году уровень средней заработной платы в Украине может достичь 11 тысяч гривен.

По словам министра, в планах правительства сразу после принятия пенсионной реформы перейти к введению второго - накопительного - уровня пенсионной системы.

«Мы объективно оцениваем экономическую ситуацию, и я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы возможно начать в 2021 году. Именно в 2021 году сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин. По нашим прогнозам, к тому времени средняя зарплата должна вырасти до 11 тысяч гривен. А при благоприятных условиях, возможно, и больше», - сообщил Рева.

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Министр добавил, что старт внедрения накопительного уровня будет зависеть от того, насколько успешно в стране будут решены экономические проблемы, в частности вопрос детенизации.

«Однозначно, что после роста уровня заработной платы в Украине - а это есть в планах и расчетах правительства - увеличатся и отчисления в бюджет, именно после этого можно будет вводить накопительный уровень. Ведь с высокой зарплаты эти отчисления не будут такими ощутимыми для людей, а значит не будет и причин уклоняться от уплаты обязательных взносов».

Источнки: ru.slovoidilo.ua