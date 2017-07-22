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В Сумской области "заблудились" трое россиян
Сегодня ночью пограничный наряд Сумского отряда в 100 метрах от границы вблизи населенного пункта Рясне Краснопольского района задержал трех граждан Российской Федерации.
Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, трое мужчин "незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска".
"Как выяснилось в дальнейшем, 39-летний мужчина имел при себе военный билет, 27-летний - внутренний паспорт гражданина РФ, а 15-летний - не имел никаких документов, удостоверяющих личность", - добавили в ведомстве.
Задержанных россиян доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления необходимых процессуальных документов.
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, граница, Сумская область
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