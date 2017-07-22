В Закарпатской области двое украинцев предстанут перед судом за государственную измену

22.07.2017 19:11

Двое украинцев предстанут перед судом в Закарпатской области за государственную измену, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В июле этого года было сообщено о подозрении двум гражданам Украины в совершении государственной измены, то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб информационной безопасности страны путем предоставления иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины)

Подозреваемые установили и в дальнейшем инсценировали уничтожение агитационных стел на территории Береговского и Виноградовского районов Закарпатской области с надписями на венгерском языке: "Береговский район. Земля венгерского языка" и "Венгры приветствуют в Виноградовском районе" с целью дальнейшего освещения указанной акции в российских СМИ. По версии следствия, эти действия были совершены "с провокационной целью, в интересах усиления напряжения в регионе, создание ложного представления о дискриминации и ущемления венгероязычного населения Закарпатской области".

В настоящее время материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены для рассмотрения по существу в Ужгородский горрайонный суд.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: ostro.org