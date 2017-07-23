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Днепровский меткомбинат возобновил производство после 4-месячного простоя
Днепровский металлургический комбинат (ДМК, г.Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), после почти четырехмесячного простоя с конца марта текущего года возобновил производство, задув две доменные печи.
Как сообщил представитель предприятия, введены в работу доменные печи ДП-1М и ДП-9. "Вчера утром задута доменная печь ДП-1М, сегодня - ДП-9. Через несколько дней будет начата выплавка чугуна, после чего возобновится весь производственный цикл", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, ДМК в последнее время работал на 25-30% мощности из-за отсутствия кокса и оборотных средств. 30 марта 2017 года были изданы приказы №305 "О работе комбината в условиях остановки основного производства" и №307 "О "горячей" консервации оборудования комбината" из-за острой нехватки оборотных средств и отсутствия сырья для работы.
На комбинате заявляли, что после возмещения НДС в размере 1,2 млрд грн ДМК возобновит работу. Государственная казначейская служба сообщила, что в апреле текущего года ДМК было возмещено 1 млрд 204,6 млн грн, в марте - 647,8 млн грн. Однако до последнего времени предприятие простаивало. Позднее на комбинате заявили, что для запуска необходимо разово $150 млн.
В начале июля генеральным директором ДМК был назначен бывший гендиректор ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящего в группу "Метинвест", Александр Подкорытов. В свою очередь один из собственников "ИСД Сергей Тарута заявил, что выступит гарантом платежеспособности ДМК перед кредиторами и будет вести переговоры с акционерами об условиях немедленного запуска предприятия.
После этого была достигнута договоренность с поставщиками сырья и энергоресурсов. Кроме того, при условии усиления менеджмента ДМК акционерами было дано согласие на запуск предприятия и их гарантии текущих проплат за сырье и энергоресурсы. Долги комбината будут реструктурированы и начнут выплачиваться кредиторам после стабилизации работы предприятия.
ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.
Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa.
Теги: Донбасс, производство, предприятие, акционер
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