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Фестиваль коломийки відродили на Закарпатті
Сьогодні, 23 липня, після чотирирічної перерви у смт Воловець на Закарпатті знову відбувся Фестиваль коломийки "Дзвінкі перлини Верховини", передає кореспондент УНН.
Творчі колективи з різних населених пунктів Закарпатської області та сотні гостей з′їхалися на один день до гірського містечка Воловець, аби відродити фестиваль та влаштувати грандіозне свято традиційного жанру української фольк-музики і хореографії – коломийки.
Свято почалося з урочистої ходи, де понад тисячу учасників заходу під акомпанемент музикантів пройшлися центральною вулицею Воловця до головної сцени фестивалю. Там, після вітальних слів почесних гостей, стартували виступи творчих колективів – вокальних, хореографічних тощо.
Під час святкування відбувалися огляд експозицій, виставок населених пунктів Воловецького району, виступи троїстих музик, сопілкарів, коломийкарів, фольклорних колективів, конкурс на краще виконання коломийки, пригощання Верховинськими стравами.
Місцеві мешканці зазначали, що дуже очікували на відродження свята, адже воно було не лише туристичною родзинкою регіону, але й інструментом збереження фольклорних традицій Верховини. Через складну ситуацію в країні та загострення подій на Донбасі фестиваль не проводили протягом останніх чотирьох років.
Сьогодні масові гуляння триватимуть у Воловці до пізнього вечора. А вже за тиждень, 29 липня, на Закарпатті вперше відбудеться Міжнародний день мисливця.
Теги: Донбасс, фестиваль, Закарпатье, творчество
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