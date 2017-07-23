КОНГРЕС США ОПУБЛІКУВАВ НОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО САНКЦІЇ ЩОДО РФ

23.07.2017 07:21

Конгрес США опублікував новий законопроект щодо санкцій щодо Росії та Ірану, що був внесений в Палату представників 12 липня 2017 року. Текст документа з'явився на офіційному сайті Конгресу.

Співавторами документа виступили лідер демократичної меншості в нижній палаті Конгресу США Ненсі Пелосі, її заступник Стені Хойер, а також старший член Комітету у закордонних справах Палати представників конгресмен-демократ Еліот Енгел.

Раніше агентство Bloomberg писало, що голосування в нижній палаті щодо цього документа відбудеться у вівторок, 25 липня 2017 року.

Як повідомляв 5.UA, у червні Сенат США переважною більшістю ухвалив законопроект про введення санкцій проти Ірану, який також включав у себе розділ із новими розширеними санкціями проти Росії. Проект закону включає запровадження як ісекторальних санкцій проти РФ, так і індивідуальних, а також закріплює існуючі обмеження проти Росії, позбавляючи президента права скасовувати їх дію без ухвалення Конгресу США.

Источнки: 5.ua