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КОНГРЕС США ОПУБЛІКУВАВ НОВИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО САНКЦІЇ ЩОДО РФ
Конгрес США опублікував новий законопроект щодо санкцій щодо Росії та Ірану, що був внесений в Палату представників 12 липня 2017 року. Текст документа з'явився на офіційному сайті Конгресу.
Співавторами документа виступили лідер демократичної меншості в нижній палаті Конгресу США Ненсі Пелосі, її заступник Стені Хойер, а також старший член Комітету у закордонних справах Палати представників конгресмен-демократ Еліот Енгел.
Раніше агентство Bloomberg писало, що голосування в нижній палаті щодо цього документа відбудеться у вівторок, 25 липня 2017 року.
Як повідомляв 5.UA, у червні Сенат США переважною більшістю ухвалив законопроект про введення санкцій проти Ірану, який також включав у себе розділ із новими розширеними санкціями проти Росії. Проект закону включає запровадження як ісекторальних санкцій проти РФ, так і індивідуальних, а також закріплює існуючі обмеження проти Росії, позбавляючи президента права скасовувати їх дію без ухвалення Конгресу США.
Источнки: 5.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, санкция
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