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Кустурица в Крыму заявил, что "вы тоже часть Российской Федерации"

23.07.2017 21:12
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Кустурица в Крыму заявил, что "вы тоже часть Российской Федерации"

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который в воскресенье прилетел в оккупированный Крым, чтобы выступить с концертом, заявил, что считает полуостров частью Российской Федерации. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Я знаю Ялту по тому договору, который там был сделан после Второй Мировой войны. Знаю, что в Ялте очень хорошая погода, что здесь очень хорошие девушки. Все, что здесь, интересно для меня, потому что вы тоже часть Российской Федерации", - сказал Кустурица журналистам в аэропорту Симферополя. 



Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, Сербия
 
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