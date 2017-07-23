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Молча сидеть не будут: в США оценили вероятность предоставления Трампом летального оружия Украине
23.07.2017 17:30
Затяжной характер конфликта на Донбассе может подтолкнуть США к поставкам летального оружия оборонительного характера Украине.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экс-советник Госдепартамента США по национальным проблемам Советского Союза и стран Балтии, американский политолог Пол Гобл.
"Во-первых, никто не будет сидеть молча и наблюдать за этой российской агрессией вечно. И, во-вторых, Владимир Путин не будет править вечно. В какой-то момент появится новое российское правительство. И я считаю, что усиление Украины, чтобы она смогла вернуть свои территории, будет долгом Запада", - отметил политолог.
Теги: США, Донбасс, оружие, Дональд Трамп
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