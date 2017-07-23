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ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В ОДЕССЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ ЗА ИНОСТРАННЫЕ ДЕНЬГИ
23.07.2017 22:38
Вице-премьер Павел Розенко собрался построить временное жилье для переселенцев в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.
Розенко заявил, что с переселенцами накопилось очень много проблем, а создание Центра социального жилья для 500 вынужденных переселенцев, среди которых есть дети-сироты и люди, оказавшиеся в особо тяжелых жизненных обстоятельствах, может стать хорошим проектом.
Он пообещал поддержку со стороны правительства, которое выделит на строительство деньги из международной финансовой помощи.
В данном центре люди получат временные квартиры и даже земельные участки. Будут созданы условия для комфортного проживания инвалидов, построены детсад и школа.
Источник: poragovorit.com
Теги: Донбасс, Одесса, жилье, переселенцы
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