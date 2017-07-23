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Порошенко: Без тишины на Донбассе санкции усилятся
Санкции против России будут усилены в случае невыполнения требования о наступлении режима тишина на Донбассе, которое будет заявлено во время телефонной беседы в нормандском формате. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.
"Во время телефонной конференции в нормандском формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленное обеспечение режима тишины. В случа невыполнения - усиление санкций против России в соответствии недевнму решению Большой семерки", - говорится в сообщении.
Накануне конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против России и Ирана, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против РФ должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения в полном объеме.
Источник: newsoboz.org
Теги: Россия, Донбасс, санкции, Порошенко
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