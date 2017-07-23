Проверять по-новому: В Украине создают реестр всех получателей субсидий

23.07.2017 11:53

В Украине до конца этого года разработают единую базу всех получателей социальных выплат. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 19 июля. В реестр попадут фамилии миллионов украинцев. Как предполагают в Кабмине, это позволит упростить процедуру проверки «льготников». В базе будет отображаться информация о смене места жительства, смерти и т.п. Распоряжаться информацией будет Министерство социальной политики, а обновлять данные – местная исполнительная власть и структурные подразделения органов соцзащиты.

Для чего в Украине создают единый реестр субсидиантов и как это будет работать.

Реестр запустят в январе 2018 года

«Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении Минсоцполитики», – заявил премьер-министр Владимир Гройсман вчера на заседании правительства. При этом премьер отметил, что реестр позволит улучшить процесс верификации субсидиантов. Напомним, верификацию проводит Министерство финансов, для этого в ведомстве создали специальный отдел. Их задача – сопоставить информацию из разных государственных служб и найти возможные нарушения. Например, если в реестре есть информация, что семья, которая пользуется субсидией, купила дом, квартиру или земельный участок на сумму более 50 тысяч гривен, то на следующий сезон скидку такой семье не продлят. Если же окажется, что покупка была сделана в прошлом сезоне, но субсидиант не сообщил об этом, по новым правилам с такой семьи могут взыскать сумму нелегально использованной скидки.

Еще в конце прошлого года парламентский комитет по вопросам социальной политики рекомендовал министерству задуматься о создании такого реестра. Как говорится в отчете комитета, отсутствие реестра не позволяет предоставлять субсидии по месту фактического проживания, а не по прописке.

«Сейчас проблемным остается вопрос о предоставлении субсидии по месту фактического проживания гражданина, а не по месту регистрации. Однако, Министерство социальной политики Украины на обращение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека проинформировало о невозможности пересмотра порядка назначения жилищной субсидии по фактическому месту проживания из-за отсутствия единой базы данных получателей субсидий, поскольку при таких условиях становится невозможным контроль за целевым использованием соответствующих бюджетных средств», – говорится в рекомендациях комитета.

Эксперты гражданской сети «Опора» уверены: в единой базе должна содержаться информация о смерти, переезде, потере паспорта субсидианта. Такой единый учет упростит процедуру контроля. По информации Министерства соцполитики, на данный момент реестр только создается. Сделают его до конца этого года, а запустят в январе 2018-го.

Отметим, забрать или не продлить субсидию на следующий сезон могут из-за:

Крупной покупки (на сумму от 50 тысяч гривен)

Дополнительно дохода, который скрыли в декларации

Задолженности за коммуналку как минимум за два месяца

Дохода, который позволяет самостоятельно оплачивать коммунальные услуги

Смены места жительства

Оформить скидку можно только в той квартире, в которой проживаешь. Даже если это съемное жилье, получить «скидку» должен не владелец квартиры, а арендатор. При этом в интернете можно десятки объявлений о сдаче квартиры с уже оформленной субсидией в аренду практически в любом городе. Если социальный инспектор узнает, что субсидия выдавалась не по месту фактического проживания, всю использованную скидку придется вернуть в бюджет. Средства либо спишут со счета, либо заставить выплатить через суд.

Почему верификация не оправдала ожидания

В прошлом году планировалось, что верификация даст экономию в пять миллиардов гривен. Минфин проверил десятки миллионов пенсионеров и субсидиантов, однако ожидаемого результата достичь не удалось. К примеру, среди 12 миллионов пенсионеров подтвержденные нарушения обнаружили только у 59 человек.

«Обмену данных мешает отсутствие определенного единого идентификатора, который использовался бы во всех реестрах. Кроме того, часто информацию по определенным реестрам не объединяют в электронном виде на центральном уровне, а взамен существуют отдельные областные реестры. В частности, по словам начальника Управления верификации и мониторинга выплат Минфина Андрея Рязанцева, в декабре 2016 отсутствует даже централизованная база паспортов. Поэтому обмен информацией стал большим вызовом для инициаторов верификации», – пришли к выводу эксперты Офиса по финансовому и экономическому анализов в Верховной Раде.

В этом году, как пояснили в Министерстве финансов, верификация продолжается. Сам процесс проверки планируют изменить не только благодаря единому реестру субсидиантов, но и с помощью социальных инспекторов. Правительство разработало законопроект, согласно которому «ревизоры» получат права проверить материальное положение украинцев. Например, исследовать условия жизни. Как и реестр, социальные инспекторы могут приступить к работе уже в следующем году.

К слову, большинство экспертов сходятся во мнении, что процесс верификации субсидиантов необходимо ужесточить. Помимо более жестких критериев оценки благосостояния украинцев (к примеру, учитывать количество недвижимости), также правительство может пойти по пути сокращения нормативов. В меморандуме с МВФ, который подписал президент, премьер, министр финансов и глава НБУ, Украина взяла на себя обязательство «ввести корректировки соцнорм в непиковые месяцы в течение отопительного сезона».

В мае 2017 года норматив на отопление уже сократили. Если раньше на один квадратный метр давали 5,5 кубометров газа, в следующем отопительном сезоне украинцам придется обходиться с 5 кубометрами, или же за остальное платить без субсидии. Как говорят в «Нафтогазе», реально украинцы сжигают 4 кубометра на квадратный метр. Кроме того, как заявлял министр соцполитики, при оформлении субсидии уже вскоре придется вносить в декларацию, в том числе, и доход от депозитов.

Напомним, в Украине практически каждая вторая семья оформила субсидию. В этом год на скидку, после правок в бюджет, потратят около 70 миллиардов гривен.

Источник: hyser.com.ua