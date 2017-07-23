Сайт Миротворець презентував новий механізм розпізнавання російських військових

23.07.2017 12:24

Волонтерський рух «Миротворець» розробив нове програмне забезпечення, яке дозволить розпізнавати осіб, що приймають участь у війні на Донбасі.

Про це повідомляє офіційний Facebook проекту.

"Щоб комусь добре спалося, трохи скріншотів. Пояснювати нічого не будемо. Все і так зрозуміло. Просто тестуємо Мордороспізнавач", - йдеться в повідомленні.

Така новина дуже сподобалася користувачам соціальних мереж, які почали жартувати та давати схвальні відгуки.

"Не розпізнано "облич", а морд або рил. Так правильніше", "Відмінний свинодетектор вийшов", - пишуть користувачі мережі у коментарях під цим повідомленням.

Источник: vectornews.net