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Спецпредставник США: На Донбасі - не заморожений конфлікт, а гаряча війна

23.07.2017 17:13
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Спецпредставник США: На Донбасі - не заморожений конфлікт, а гаряча війна

Спецпредставник США Курт Волкер заявляє, що ситуація на Сході України перебуває на стадії гарячої війни, а не замороженого конфлікту.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО, про це представник Держдепартаменту США з питань України заявив, відвідавши прифронтову Авдіївку.

“Як я зрозумів, це не заморожений конфлікт, а гаряча війна. А ціна небезпечно висока - людські життя", - заявив Волкер після спілкування з військовими, представниками військово-цивільної адміністрації та постраждалими мешканцями міста.

Він наголосив, що головне завдання – “відновити цілісність і суверенітет України".

За словами Волкера, він прибув на Донбас, щоб особисто ознайомитися з деталями подій. У ході відвідування Авдіївки він почув трагедії людей, побачив руйнування.

Представники делегації США відвідали відремонтовану школу та завітали до Авдіївського коксохімічного заводу.

За словами Волкера, після візиту в Україну він планує провести ряд зустрічей з представниками урядів європейських країн, для того, щоб консолідувати позицію по ситуації в зоні АТО з нашими союзниками.

Як повідомлялося, офіційний візит представників Держдепу США на чолі з спецпредставником по Україні Куртом Волкером до району проведення АТО розпочався з відвідування штабу оперативно-тактичного угруповання “Донецьк”.

Источник: ukrinform.ua



Теги: США, Донбасс, Авдеевка, АТО
 
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