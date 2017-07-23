Украинцев ждет рекордно дорогое отопление: что сделать, чтобы платить меньше

23.07.2017 09:14

Уже через несколько недель в государственных банках возобновится выдача "теплых кредитов". Любой украинец может получить деньги на замену окон, установку нового котла, утепление. Часть суммы (от 30 до 70%) компенсирует государство, а остальное придется вернуть в банк за три года. Этот отопительный сезон, уверены эксперты, может оказаться рекордно дорогим для украинцев. Сайт "Сегодня" выяснил, как правильно подготовиться к отопительному сезону и куда лучше инвестировать деньги.

В апреле правительство приняло решение пересмотреть программу субсидий. В результате украинцам с "коммунальной скидкой" в отопительный сезон придется платить значительно больше.

Нормативы сократили. Прошедшей зимой на отопление квадратного метра субсидия покрывала либо 5,5 кубометра газа либо 0,0548 Гкал тепла на квадратный метр. В этом году нормативы пересмотрели. В октябре на отопление квадратного метра будут давать 0,0431 Гкал или пять кубометров газа. К примеру, если раньше на жилье площадью 60 "квадратов" давали 330 кубов газа, то в этом сезоне дадут всего 300 кубов. Если не сократить свое потребление, еще 30 кубометров (примерно на 200 гривен) придется оплачивать самостоятельно.

Если в квартире площадью 60 кв. м в этом отопительном сезоне потреблять по норме, которая действовала до апреля 2017-го, субсидия не покроет 0,7 Гкал. В столице такой объем тепловой энергии стоит 991,8 гривни. Фактически, украинцам с субсидиями придется либо платить больше, либо потреблять меньше.

Отопительный сезон пересмотрели. Раньше субсидию на отопление выделяли всем украинцам с первого октября по 30 апреля. В этом году отопительный сезон для украинцев, которые сами отапливают дома и квартиры, начнется 15 октября и закончится 15 апреля, то есть будет длиться на один месяц больше. Если начать отапливать раньше или закончить позже, тепло придется оплачивать без субсидии. К слову, для домов с центральным отоплением продолжительность сезона не поменяется. Как и сейчас, начало и конец сезона будет определять местная власть.

Размер субсидии пересчитают. Скидку украинцам пересчитывают дважды в год: в мае и в октябре. В октябре субсидию пересчитают с учетом дохода за последние четыре квартала – то есть прошедший год. В январе этого года минимальную зарплату повысили в два раза – с 1600 до 3200 гривен. В результате украинцы, которые оформлены на "минималку", этой зимой должны будут платить за коммуналку со скидкой с учетом новых доходов. Пропорционально росту доходов уменьшится размер субсидии. Как подсчитали в Минфине, это позволит государству сэкономить на субсидиях примерно 5 миллиардов гривен.

Зимой до 70% от суммы в платежках – стоимость отопления. Большинство украинских многоэтажек соответствуют низшим классам энергоэффективности – "Е" и "F". То есть теряют от 30 до 70% тепла. Гигакалории "уходят" через неутепленные окна, стены, подвал, крышу, систему вентиляции и т.д. Согласно принятому парламентом Закону "О коммерческом учете коммунальных услуг", в ближайшее время на всех многоэтажках появятся теплосчетчики. В среднем, отмечает эксперт Национального экологического центра Анна Шумейко, в домах с тепловыми счетчиками за тепло платят на 20-30% меньше. Однако если дом находится в плохом состоянии, после установки счетчика суммы в платежках могут оказаться даже выше, чем без счетчика.

Единственный способ платить меньше – провести энергомодернизацию и сократить объемы потребления. Полное утепление многоэтажного дома с установкой теплопункта может обойтись в несколько миллионов гривен. Кабинет министров планировал еще в апреле запустить Фонд энергоэффективности, за счет которого должны финансировать работы. Однако фонд так и не запустили.

Кроме того, есть городские программы софинансирования и государственная программа "Теплые кредиты". На днях правительство приняло решение дополнительно выделить на "теплые кредиты" 300 миллионов гривен. Любая украинская семья или ОСМД могут взять кредитные средства на замену окон, покупку материалов для утепления и т.д.

В прошлом году на компенсацию кредитов из государственного бюджета выделили 884 миллиона гривен. Правда, эксперты отмечают: главный минус "теплых кредитов" – банки не могут контролировать, действительно ли потраченные деньги повлияют на энергоэффективность. Большую часть кредитов (около 67%) выдали на замену окон. При этом замена окон без установки теплового пункта и утепления на экономию тепла многоэтажкой не влияет.

Летом украинцам стоит позаботиться о состоянии систем отопления – промыть трубы, радиаторы, прочистить бойлеры в подвалах, уверен эксперт в сфере энергоэффективности, менеджер ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин. В столице в большинстве случаев инженерные коммуникации необходимо модернизировать. "Ржавые трубы, устаревшие тепловые пункты, пришедшая в негодность тепловая изоляция могут представлять угрозу для дома, поскольку оборудование может сломаться в любой момент, а дряхлая изоляция увеличивает потери тепловой энергии. Иногда обычного ремонта может быть недостаточно, и отопительную систему надо менять полностью", – рассказывает эксперт.

В процессе модернизации отопительной системы лучше устанавливать индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с автоматическим погодным регулированием температуры теплоносителя. Такое устройство окупится за несколько отопительных сезонов.

Практически в каждом многоквартирном доме есть жильцы, которые самостоятельно увеличивают отапливаемую площадь, например, сносят стены на балкон и переносят радиаторы. Или же самостоятельно устанавливают радиаторы большого размера. Это приводит к разбалансировке системы отопления здания: до некоторых квартир тепло не доходит, а в других становится слишком жарко. "Исправить такую ситуацию на уровне каждой квартиры малореально, хозяева просто этого не допустят. Но можно по стоякам установить специальные балансировочные клапаны и насосы, чтобы во всех квартирах было одинаково комфортно – не холодно и не жарко на протяжении всего отопительного сезона", – советует Антон Ковалишин.

Быстрее всего окупится установка ИТП с автоматическим погодным регулированием, балансировкой стояков. Такие мероприятия обойдутся от 300 до 700 тысяч гривен и окупятся за 2-3 отопительных сезона. Комплексное утепление здания может окупаться более 7 лет. К слову, помимо "теплых кредитов" и городских программ софинансирования есть еще один способ найти деньги – заключить соглашение с энергосервисной компанией. Они проведут работы за свой счет, гарантируют экономию, а свои инвестиции вернут за счет сэкономленных средств.

Без помощи соседей экономить тепло сложно. Эксперты советуют: на уровне одной квартиры легче всего экономить электроэнергию. Например, установить многозонный счетчик, энергоэффективные лампочки и "умные" розетки. "ДТЭК ЭСКО начинает продажи наборов энергоэффективных товаров "Умный WATT", в который входят электрический счетчик, LED-лампочки и "умная" розетка с таймером", – рассказывает Антон Ковалишин.

Источник: facenews.ua