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Украинские летчики-истребители получили награду на британском международном авиашоу.

23.07.2017 12:53
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Украинские летчики-истребители получили награду на британском международном авиашоу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства, Украина достойно выступила на авиашоу The Royal International Air Tattoo-2017, которое проходило 14-16 июля в Великобритании. Мы представили самолет-истребитель Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76.

Наши военные летчики победили в номинации "лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО".

В частности, на Су-27 полковник Александр Оксанченко мастерски продемонстрировал виражи на полных форсажах, проходы на малой и большой скоростях, боевые развороты с поворотом во внутренней стороны, проходы с выпущенным шасси и другие авиационные приемы. Спасибо украинским авиаторам и авиастроителям и желаем им новых достижений!



Теги: Донбасс, Великобритания, награда, авиашоу
 
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