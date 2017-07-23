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Україна завоювала перше "золото" на Всесвітніх іграх-2017
Першу золоту нагороду X Всесвітніх ігор у Вроцлаві (Польща) принесла збірній України представниця боротьби сумо Світлана Тросюк.
У ваговій категорії до 56 кг Тросюк перемогла росіянку Віру Коваль, Юель Бугге з Норвегії, в півфіналі взяла гору над японкою Юкой Окутомі, а в поєдинку за "золото" перекинула Лусіану Монтгомері з Японії, повідомляє Укрінформ.
"Бронзу" у вазі до 80 кг Україну принесла сумоїстка Марина Максименко.
Срібним призером Ігор-2017 у скелелазінні на швидкість став чемпіон світу Данило Болдирєв, бронзові нагороди в підводному спорті завоювали Анастасія Антоняк (400 метрів, моноласти) та Ірина Пікінер (100 метрів, біласти).
У медальному заліку збірна України піднялася на 11 місце - 7 нагород: 1 золота, 1 срібна, 5 бронзових.
Змагання триватимуть до 30 липня.
Теги: Донбасс, золото, Всемирные игры, Сборная Украины
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