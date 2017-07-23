Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Україна завоювала перше "золото" на Всесвітніх іграх-2017

23.07.2017 12:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Україна завоювала перше "золото" на Всесвітніх іграх-2017

Першу золоту нагороду X Всесвітніх ігор у Вроцлаві (Польща) принесла збірній України представниця боротьби сумо Світлана Тросюк.

У ваговій категорії до 56 кг Тросюк перемогла росіянку Віру Коваль, Юель Бугге з Норвегії, в півфіналі взяла гору над японкою Юкой Окутомі, а в поєдинку за "золото" перекинула Лусіану Монтгомері з Японії, повідомляє Укрінформ.

"Бронзу" у вазі до 80 кг Україну принесла сумоїстка Марина Максименко.

Срібним призером Ігор-2017 у скелелазінні на швидкість став чемпіон світу Данило Болдирєв, бронзові нагороди в підводному спорті завоювали Анастасія Антоняк (400 метрів, моноласти) та Ірина Пікінер (100 метрів, біласти).

У медальному заліку збірна України піднялася на 11 місце - 7 нагород: 1 золота, 1 срібна, 5 бронзових.

Змагання триватимуть до 30 липня.



Теги: Донбасс, золото, Всемирные игры, Сборная Украины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх