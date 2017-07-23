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В Елисейском дворце анонсировали телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" – Reuters
Телефонные переговоры в нормандском формате с участием президента Украины Петра Порошенко, российского лидера Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона состоятся 24 июля, пишет Reuters.
Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал телефонный разговор 24 июля по поводу ситуации на Донбассе с главой России Владимиром Путиным, президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили Reuters в пресс-службе Елисейского дворца.
Во время телефонного разговора будет обсуждаться конфликт на Донбассе. Подчеркивается, что мировые державы активизируют усилия, направленные на то, чтобы положить конец насилию в регионе.
Эти телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" станут первыми после вступления Макрона в должность президента Франции.
15 июля стало известно, что телефонная конференция лидеров стран "Нормандской четверки" запланирована на 24 июля.
21 июля Порошенко заявил, что в ходе этих телефонных переговоров он будет требовать немедленного прекращения огня вдоль всей линии разграничения на Донбассе.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Главы государств нормандского формата встречались последний раз 19 октября 2016 года в Берлине. Тогда стороны договорились утвердить основу дорожной карты по реализации Минских соглашений.
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.
Источник: gordonua.com
Теги: Донбасс, Путин, Меркель, нормандский формат
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