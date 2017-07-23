В Кабмине готовят новый законопроект о реформе пенитенциарной системы

23.07.2017 13:30

В правительстве готовят законопроект "О пенитенциарной системе", который должен улучшить условия труда сотрудников и содержание осужденных в тюрьмах. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Николай Мирный.

Автор отмечает, что изначально законопроект разрабатывался совместно с Реанимационным пакетом реформ и Консультативной миссией Европейского Союза в Украине. Первая версия документа, однако, не подошла Министерству юстиции. Новый проект эксперты начали прорабатывать повторно, вместе с представителями Минюста.

По словам Мирного, в тексте проекта декларируется отход от карательной цели в пользу реабилитации заключенных. Так, авторы законопроекта стремятся отменить безосновательные запреты: ст.4 документа предусматривает, что ограничение прав и свобод осужденных и лиц, взятых под стражу, должны оговариваться законом.

"Впервые за историю уголовно-исполнительного законодательства создается так называемая лимитативная клаузула. Она предусматривает, что ограничения должны быть минимальными, а цели –обоснованными", – указывает автор.

Авторы законопроекта прописали новый механизм условного освобождения, подобный тому, который действует в скандинавских странах. Так, осужденных должны освобождать автоматически после отбытия ими определенного срока, если нет высокого риска совершения ими новых преступлений на свободе.

Документ также предусматривает специальный механизм досрочного освобождения для лиц, осужденных на пожизненное заключение.

В то же время, во второй редакции законопроекта сузили возможности общественного контроля пенитенциарных учреждений (в частности со стороны СМИ, для которых предложено ввести аккредитацию, и помощников народных депутатов, работающих на общественных началах).

Минюст также не планирует передавать медицинское обеспечение в местах лишения свободы Министерству здравоохранения. Ведомство хочет создать для этого отдельное государственное учреждение.

По словам автора, окончательный текст законопроекта в правительстве планируют наработать осенью.