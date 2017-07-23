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В Украине стали производить меньше водки, но больше ликеров и наливок
По данным Госстата, в июне 2017 года производство водки с содержанием спирта менее 45,4% сократилось на 11,6%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, в сравнении с маем 2017 года, водки выпустили на 10,5% больше. В целом, за полгода в Украине произвели 6 млн 437 тыс. дал водки, что на 19,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На 6,9% сократились объемы производства коньяков и бренди в июне этого года, по сравнению с этим же периодом год назад. А вот в сравнении с маем 2017 года, коньяков и бренди выпустили на 0,4% больше. В целом, за шесть месяцев в Украине было произведено 909 тыс. дал этих алкогольных напитков, что на 21,7% меньше, чем в первом полугодии 2016 года.
Что касается производства пива солодового, не включая пиво безалкогольное и с содержанием алкоголя менее 0,5%, то в июне этого года напитка выпустили на 2,3% меньше, чем год назад в этот месяц. Если сравнивать с маем 2017 года, то производство пива выросло на 3,1%. В общем за первое полугодие 2017 года в Украине произвели 88,1 млн дал, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
А вот производство ликеров, сладких наливок, спиртовых настоек и других спиртных напитков в июне 2017 года выросло на 18,1%, в сравнении с июнем 2016 года. По сравнению с маем этот показатель снизился на 2,6%. В целом за шесть месяцев 2017 года в Украине произвели 2 млн 887 тыс. дал ликеров и наливок, что на 9,6% больше, чем в первом полугодии 2016 года.
Теги: Украина, Донбасс, статистика, водка
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