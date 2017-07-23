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В Украине выставлено на приватизацию семь цирков и две киностудии

23.07.2017 15:30
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В Украине выставлено на приватизацию семь цирков и две киностудии

Список опубликовало Министерство экономического развития и торговли Украины. Согласно перечню, приватизации в 2017-2020 гг. подлежат 893 государственных предприятия.

В частности, в список вошло семь цирков и две киностудии: «Национальный цирк Украины», «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко», «Харьковский государственный цирк имени Ф. Д. Яшинова», «Днепропетровский государственный цирк», «Запорожский государственный цирк», «Одесский государственный цирк», «Украинская студия хроникально- документальных фильмов», «Криворожский государственный цирк», «Львовский государственный цирк». А также «Государственная цирковая компания Украины» и «Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины».

Источник: journalist.today



Теги: Украина, Донбасс, цирк, приватизация, киностудия
 
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