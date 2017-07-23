Ведущий выгнал гостя во время прямого эфира

23.07.2017 18:50

Спикера передачи «Прямой эфир» выгнали из студии за отказ говорить на украинском языке. Видео опубликовано в Facebook на странице.

Ведущий Остап Дроздов выгнал из студии блогера Юрия Романенко за то, что последний не захотел общаться с присутствующими на украинском языке.

«Для меня это принципиально говорить на украинском языке в своей авторской программе, − заявил Дроздов. – Вы не хотите? Тогда я прошу вас покинуть студию. Я попросил… Спасибо за то, что пришли к нам в студию».

Романенко снял микрофон, попрощался с ведущим и покинул эфир.

Источник: journalist.today