Как изменилась добыча газа в Украине

24.07.2017 07:05

Стало известно, как изменилась добыча голубого топлива в Украине

В первом полугодии 2017 года в Украине добыли 10,3 млрд кубометров газа, что на 300 млн кубометров, или на 3% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Кроме того, как говорится в одной из статей DT.UA, по сравнению с первым полугодием 2016 года, добыча газа в Украине сейчас растет в два раза быстрее. Как отмечается, газ украинской добычи в основном поставляется для промышленных потребителей.

Ранее в ПАО «Укргазвыдобування» сообщили о том, что украинская суточная добыча газа достигла максимального за 5 лет объема.

Напомним, Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» сообщил о повышении с 1 августа цен на газ. Так, с 1 августа будут повышены максимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 2,8% — до 8230,8 грн с 8 008,8 грн за тыс. куб. м, а минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 2,9% по сравнению с июлем — до 7420,8 грн с 7208,4 грн за тыс. куб. м.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на DT.UA