Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности

24.07.2017 19:07

В Государственной Службе Чрезвычайных Ситуаций (ГСЧС) рассказали, что на самом деле произошло с самолетом, пролетавшим над Харьковской областью

В частности, по словам пресс-секретаря ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, который ранее заявил, что к месту события были подняты вертолеты, информация о крушении самолета оказалось ложной тревогой.

«Самолет летел низко над аэродромом, а кому-то показалось, что он падает.

Очевидцы позвонили в пожарную часть, место «происшествия» было осмотрено с вертолета. Однако никого самолета или следов аварийной посадки обнаружено не было», — сказал он.

Напомним, как писала Politeka, по словам очевидцев, трагедия якобы произошла при выезде на окружную со стороны Чугуева (Харьковская область).

А вот 23 июля на Закарпатье действительно перевернулся самолет. Легкомоторный самолет «СЕSSNA» модели 182Р перевернулся во время аварийной посадки.

Ранее, на взлетно-посадочной полосе аэропорта Денвера (столицы штата Колорадо) произошло ЧП. Там приземлился пассажирский самолет с горящим двигателем.

звестно, что это воздушное судно Bombardier CRJ-701E (семейство региональных пассажирских реактивных узкофюзеляжных самолетов), на борту которого находилось более 60 человек.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на NewsOne